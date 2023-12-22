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【ET開市直擊】恒大被頒令清盤影響多大？美重磅科技股績前部署

中國恒大 （03333） 周一被高等法院正式頒下清盤令。恒大清盤人稱將全力協助集團業務持續運作，強調清盤令只針對母公司，不會對集團附屬公司運作造成直接影響。恒大物業 （06666） 及恒大汽車 （00708） 即日起復牌。恒大股份持有人是否將血本無歸？恒大旗下集團及其他內房面臨清盤機會大嗎？美股方面，多家重磅科技股陸續公布業績。微軟（MSFT.US）及Alphabet（GOOG.US）將於美股周二收市後放榜；本周四則有蘋果（AAPL.US）及亞馬遜（AMZN.US），績前投資者可採取甚麼部署策略？光大證券國際環球市場及外匯策略師湯麗鴻（Kimmy）今早9時於《ET開市直擊》為你逐一盤點。

業績公布 亞馬遜（Amazon，美：AMZN） 蘋果（Apple，美：AAPL） Alphabet（美：GOOG） 微軟（Microsoft，美：MSFT） 復牌 恒大 恒大物業（06666） 中國恒大（03333） 恒大汽車（00708）
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【ET開市直擊】恒大被頒令清盤影響多大？美重磅科技股績前部署
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