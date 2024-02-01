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【ET開市直擊】聯儲局議息結果解讀 2月港股、美股怎走？

聯儲局一如預期維持息口不變，主席鮑威爾在會後表示，政策利率可能處於本輪周期的峰值，惟認為不太可能在3月減息，拖累美股3大指數周三表現。是次議息聲明及鮑威爾言論有何重點？對於啟動減息有何啟示？聯儲局減息預期大降溫，加上美股大型科技股業績後受壓，美股借勢回落，2月進一步調整壓力大嗎？內地PMI維持收縮狀態，中港股市受壓。近日中央接連出招救市，但恒指反彈至16,200點受阻，連日回吐下試15,400點。總結1月恒指累跌逾1,500點，是8年以來最差的1月份表現，港股弱勢會否持續至2月？利達首席投資及ESG策略師黃耀宗（Andy）今早9時於《ET開市直擊》為你捕捉美股、港股2月走勢。

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