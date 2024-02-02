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【Sick問識答】冬春遊日恐有哮喘危機？ 醫生拆解旅行4大誘發因素

去外地旅行，當地氣候環境或與香港存在極大差異，稍有不慎恐觸發致敏因素，令哮喘發作。香港胸肺學會代表胸肺科專科醫生黃慕蓮醫生接受訪問，為大家拆解旅行期間，常見的4大哮喘誘發因素。

醫生 香港 哮喘
Sick問識答
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