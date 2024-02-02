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龍年風水運程│龍年各類年花擺邊好？ 麥玲玲師傅教擺家居九宮飛星陣（下）

新年新氣象，轉眼間就來到農曆新年，不少人趁機更換家居佈置，以新面貌為龍年轉轉運！雖然風水不能完全改變命運，但好的風水佈局也有輔助作用，不妨參考看看，為家人趨吉避凶。麥玲玲師傅指出，在玄空飛星學派中，每間屋的吉凶方位年年都不同，這些吉凶方位稱為流年飛星。以下是她為大家剖析的吉凶方位及催旺化煞貼士。

大家要留意每年的吉位、凶位、風水陣及風水擺設，均以「立春」為界，而不是正月初一。換言之，家居的風水擺位應在2024年2月4日至2025年2月3日期間擺放。

附上2024年甲辰龍年九宮飛星圖。

記者︰張蕙顯

剪接︰羅志聰

部分拍攝：羅志聰

嗚謝：麥玲玲師傅

風水 家具 家品 正能量 家電 麥玲玲 家居 記者 農曆新年
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