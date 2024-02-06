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【ET開市直擊】鮑威爾再放鷹美股要抖？體育用品股回升可跟進？

美國聯儲局主席鮑威爾接受傳媒訪問時，指儲局官員希望看到更多經濟數據支持，確保通脹持續回落至2%，重申不太可能於3月開始減息。鮑威爾的「鷹派」言論，加上美國上月服務業數據強勁，市場對聯儲局提早減息的憧憬減退，美股破頂後周一結束兩連升，3大指數後市走勢如何？體育用品股361度 （01361） 周一發盈喜，預告去年多賺25%，其中佔集團整體收入約25%的電商收入增長為亮點之一，股價一度升3%，惟收市升幅收窄。其他體育用品股近日也有回升跡象，李寧 （02331） 、安踏 （02020） 同日亦造好，有關板塊可跟進？博威環球證券金融首席分析師聶振邦（聶sir）今早9時於《ET開市直擊》陪你開市。

體育用品股 安踏體育（02020） 361度（01361） 李寧（02331） 盈喜 經濟數據表現 減息 美國聯儲局 美國 通脹
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