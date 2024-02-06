農曆新年2024丨拜年必讀最強親戚關係圖　免費App教小朋友認識三姑六婆

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每逢農曆新年，都要去親戚屋企拜年，總會見到一些很久不見的親戚，關係疏到連稱呼對方也忘記了。為免拜年時尷尬，最好事先做定功課。有宣揚廣東話的網上平台整理出最強親戚稱呼表，如果嫌太複雜，可以下載免費手機應用程式「親戚稱呼計算機」，算一算就知媽媽的媽媽的姐姐的兒子的女兒是誰了！
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