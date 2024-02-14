【ET開市直擊】美通脹超預期美股點部署？港股龍年可龍精虎猛？

ET開市直擊

美國最新通脹數據按年及按月升幅均超過市場預期，1月CPI按年放緩至3.1%，惟市場預期可以重回「二字頭」；按月則升0.3%。市場憂慮聯儲局推遲減息時間表，拖累美股3大指數周二下挫，道指跌逾500點，為去年3月以來最大單日跌幅。美股後市走勢如何？美國又何時會啟動減息？港股於兔年最後一個交易日只有半日市，恒指連跌第3日，上周五收市跌131點，報15,746點。總結兔年，恒指重挫逾28%，是歷來表現最差的兔年。展望龍年，港股會否呈現新景象，表現得「龍」精虎猛？大華繼顯（香港）研究部策略師楊韻銳（Curtis）今早9時於《ET開市直擊》為你捕捉港股、美股龍年走勢。