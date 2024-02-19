銀屑病｜銀屑病痕癢難耐不能斷尾　醫生分享4大日常護理貼士

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銀屑病是一種常見的慢性皮膚病，嚴重起來令人相當困擾。本港皮膚科專科醫生鄒傳德在接受TOPick訪問時分享，在香港大概有千分之三的人會患有銀屑病，若患上銀屑病，平時生活上要多加注意，同時他亦分享了4大日常護理貼士。
全文即睇：https://topick.hket.com/article/3647311
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