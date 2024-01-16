【ET開市直擊】拆解LPR出爐對大市影響 滙控業績前部署

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內地A股龍年「開門紅」，加上北水回歸，但仍無助帶動港股，恒指龍年3日升市斷纜，周一跌184點，收報16,155點。內地即將公布LPR，人行早前預告有機會減息，LPR出爐後對A股、港股有何影響？滙豐 （00005） 將於本周三公布業績，彭博引述消息人士報道，行政總裁祈耀年曾在高層會議上暗示去年業績強勁，但也警告前路變得艱難。市場憧憬滙控受惠銀行業拆息上升，令淨息差擴闊，同時聚焦集團最新股息及股份回購指引。滙控股價周一逆市靠穩，業績前怎部署？博威環球證券金融首席分析師聶振邦（聶sir）今早9時於《ET開市直擊》陪你開市。
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