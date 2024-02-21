【ET開市直擊】NVDA績前回落可吸納？LPR下調對後市啟示

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美股長假期復市後回吐，大市焦點落在周三收市後公布業績的英偉達（NVDA.US）。在AI晶片需求暢旺帶動下，集團有望獲利年比暴增逾7倍，營收料成長逾兩倍，不過集團於業績公布前股價跌穿700美元，績前值得吸納嗎？人民銀行不對稱下調LPR，五年期以上LPR下調0.25厘，是LPR史上最大單次跌幅；一年期則維持不變。人行單次降息幅度超乎預料，然而市場期待更持續且更重磅的寬鬆訊號，A股、港股後市怎走？國農證券研究部投資經理方澤翹（Kelvin）今早9時於《ET開市直擊》為你拆解。
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