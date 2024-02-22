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【ET開市直擊】NVDA盤後飆升業績怎解讀？滙控恒生績後部署

Nvidia（NVDA.US）美股收市後公布業績，數據中心業務第4季收入破紀錄達184億美元，按年大升4倍；全年收入增長217%至475億美元，同樣破紀錄。Nividia盤後股價飆升10%，距離746.11美元歷史新高僅差少少。集團最新業績怎解讀？港股方面，焦點滙控 （00005） 亦派成績表，2023年稅前多賺78%未及預期，派末期息0.31美元，並回購20億美元股份。滙控股價周三午後轉跌，收市挫近4%，是表現最差藍籌；同系恒生 （00011） 業績表現則為市場帶來驚喜，全年派息按年增加59%，股價抽高9%，迫近90元。滙控、恒生績後怎部署？利達首席投資及ESG策略師黃耀宗（Andy）今早9時於《ET開市直擊》為你分析焦點業績股部署策略。

業績公布 恒生銀行（00011） 派息 回購 滙豐控股（00005） 數據中心 NVIDIA 輝達（Nvidia，美：NVDA） 板塊 恒生指數
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