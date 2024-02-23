【理財要貼地】Costco股價漲430倍 去年至今升逾5成 仍有增長潛力？成功關鍵是？

理財要貼地

大型批發式超市Costco（COST.US）上月在深圳正式開幕，吸引數千人輪候入場，加上一早進駐內地的競爭對手Walmart（WMT.US）旗下Sam’s Club（山姆）成為港人北上消費的熱話。 Costco是全球第3大零售商，僅次於Walmart和Amazon，雖然銷售額不及Walmart的一半，但周二(2月20日) Costco股價再創新高，升至734.93美元，由去年1月至今股價累升逾5成，而Walmart股價過去一年累升不足2成。究竟Costco成功關鍵在哪裡今集《理財要貼地》請來擅長結合傳統經濟及互聯網管理業務；分別在倫敦、矽谷及香港私募基金負責人Jimmy Leung為大家講解。