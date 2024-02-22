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【京官訪港】夏寶龍離開政府總部時　向傳媒拜年

中央港澳辦主任夏寶龍今起在港考察調研至下周三《財政預算案》發表之日，他先視察機場，下午抵特區政府總部和官員座談交流，及聽取財金官員匯報。

夏寶龍傍晚離開政府總部時，向傳媒表示「大家好，拜年了」。

京官訪港
今日 20:15
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【京官訪港】夏寶龍離開政府總部時　向傳媒拜年
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