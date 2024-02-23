【ET開市直擊】憧憬預算案撤辣地產股可吼？聯想績後部署

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本港樓市低潮未過，市場憧憬下周三的財政預算案會公布樓市減辣措施。滙豐環球研究報告指，預計是次預算案很大機會宣布樓市大幅減辣，甚至撤辣，相信利好本港地產發展商股和銀行股表現，看好信置 （00083） 、長實 （01113） 、中銀香港 （02388） 及中國建築國際 （03311） ，有關股份可提早部署？聯想 （00992） 上季盈利跌23%，而收入近年半以來首次按年回升。董事長兼首席執行官楊元慶說，預料下財年利潤能力持續改善。聯想股價周四先跌後升，收市升逾3%，跑贏大市，股份前景如何？中薇證券研究部執行董事黃偉豪（Ravi）今早9時於《ET開市直擊》為你拆解。
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