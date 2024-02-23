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Sick問識答｜腋下摸到腫塊等於患乳癌？醫生拆解4大高危症狀+謬誤

假如腋下出現腫塊，亦有可能是乳癌先兆？外科專科醫生周芷茵醫生接受訪問，為大家拆解謬誤及4大高危症狀。

中小學教育 醫生 乳癌
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今日 08:00
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