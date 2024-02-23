新盤全面睇│長沙灣Belgravia Place 區內罕有大型項目 四面單邊兼集雙港鐵站之便

新盤全面睇

恒地 (00012) 發展的長沙灣Belgravia Place 1期正式登場，項目屬於區内少見的大型重建項目。利嘉閣助理分區經理林海鈞表示，該區舊式樓宇較多，有超過1200棟舊式樓宇，市區重建會將這些樓宇活化，變成較新、有活力的區域。該區租務方面，呎租約40至60元，細單位呎租較高，近年租金回報約3.5厘。該區買賣成交呎價約1.4萬至1.5萬。至於買賣宗數方面，每月約80宗成交。其他配套方面，有石硤尾街市，附近商舖餐廳多元化，較為貼近民生。