【ET財智Talk】資金繼續湧債市？霸菱劉偉達分析債劵投資策略及回報

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憧憬聯儲局今年啓動減息，一度推動環球債劵造好；惟最新聯儲局會議紀錄顯示，大多數聯儲局官員認為並不急於減息。不過從今年以來全球債券基金資金流向可以看出，資金仍持續流入債市，2024年1月份的淨流入都在百億美元以上，2月第二周也有133億元的資金淨流入。今年宏觀因素如何影響債劵的配置？如何就不同的經濟情景選擇適當的債劵類別？《ET財智TALK》請來霸菱香港分銷業務總監劉偉達（Victor）為大家分析。
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