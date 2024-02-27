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【ET開市直擊】前瞻美國PCE數據 理想虧轉盈投資前景點睇？

美國周四將公布聯儲局視為通脹指標的1月PCE數據。市場預期核心PCE按年增長回落0.1個百分點至2.8%，但按月則回升0.2個百分點至0.4%，反映通脹下降路徑波動。利率期貨顯示，預期5月及6月減息的機率進一步下降，有關數據如何影響減息步伐？數據出爐前夕美股怎走？理想汽車 （02015） 去年扭虧為盈，單計第4季純利按年升21倍；經調整純利按年升3.7倍。CEO李想指，集團在2023年實現了歷史最佳財務表現。展望今年首季，理想預期交付量增逾9成。受惠業績超預期，理想（LI.US）於美股盤前升逾12%。集團投資前景如何？光大證券國際環球市場及外匯策略師湯麗鴻（Kimmy）今早9時於《ET開市直擊》為你拆解。

業績公布 理想汽車—W（02015） 純利 減息 理想集團 美國聯儲局 通脹 利率期貨 美國 板塊
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【ET開市直擊】前瞻美國PCE數據 理想虧轉盈投資前景點睇？
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