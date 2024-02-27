【ET開市直擊】前瞻美國PCE數據 理想虧轉盈投資前景點睇？

×
直播中
美國周四將公布聯儲局視為通脹指標的1月PCE數據。市場預期核心PCE按年增長回落0.1個百分點至2.8%，但按月則回升0.2個百分點至0.4%，反映通脹下降路徑波動。利率期貨顯示，預期5月及6月減息的機率進一步下降，有關數據如何影響減息步伐？數據出爐前夕美股怎走？理想汽車 （02015） 去年扭虧為盈，單計第4季純利按年升21倍；經調整純利按年升3.7倍。CEO李想指，集團在2023年實現了歷史最佳財務表現。展望今年首季，理想預期交付量增逾9成。受惠業績超預期，理想（LI.US）於美股盤前升逾12%。集團投資前景如何？光大證券國際環球市場及外匯策略師湯麗鴻（Kimmy）今早9時於《ET開市直擊》為你拆解。
今日 08:40
47:15
08:40 2024/02/23
44:32
08:40 2024/02/22
44:42
08:40 2024/02/21
43:58
08:40 2024/02/20
39:22
08:40 2024/02/16
44:52
08:40 2024/02/15
42:38
08:40 2024/02/14
45:19
08:40 2024/02/09
44:35
08:40 2024/02/08
51:27
08:40 2024/02/07
47:04
08:40 2024/02/06
47:13
08:40 2024/02/02
52:12
08:40 2024/02/01
46:15
08:40 2024/01/31
45:49
08:40 2024/01/30
46:13
08:40 2024/01/26
46:33
08:40 2024/01/25
51:54
08:40 2024/01/24
47:11
08:40 2024/01/23