【ET開市直擊】恒指下一站見咩位？兩會在即咩板塊可吼？

ET開市直擊

港股周二尾市跟隨內地股市抽升，恒指收市升156點，報16,790點。北水連續9個交易日錄得淨流入，是逾3個月來首次。市場觀望即將公布的《財政預算案》，好友有望繼續反撲？恒指下一站挑戰甚麼水平？北京全國人大、政協兩會期進入倒數，「新質生產力」及「新質消費」或成為會中主要話題，當中「新質生產力」可衍生出大數據、雲計算、人工智能等概念。近日「中特估」股份受市場追捧，中資電訊、石油、資源股等強勢延續，兩會在即哪些板塊仍可有較大上升動力？哪些又可以「追落後」？東亞銀行財富管理處投資策略師陳偉聰（Jason）今早9時於《ET開市直擊》陪你開市。