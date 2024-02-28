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【ET開市直擊】恒指下一站見咩位？兩會在即咩板塊可吼？

港股周二尾市跟隨內地股市抽升，恒指收市升156點，報16,790點。北水連續9個交易日錄得淨流入，是逾3個月來首次。市場觀望即將公布的《財政預算案》，好友有望繼續反撲？恒指下一站挑戰甚麼水平？北京全國人大、政協兩會期進入倒數，「新質生產力」及「新質消費」或成為會中主要話題，當中「新質生產力」可衍生出大數據、雲計算、人工智能等概念。近日「中特估」股份受市場追捧，中資電訊、石油、資源股等強勢延續，兩會在即哪些板塊仍可有較大上升動力？哪些又可以「追落後」？東亞銀行財富管理處投資策略師陳偉聰（Jason）今早9時於《ET開市直擊》陪你開市。

人大政協兩會 中特估 電訊 石油 人工智能 財政預算案 概念 財富及資產管理 板塊 恒生指數
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