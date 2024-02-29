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【ET開市直擊】樓市撤辣續利好地產股？百度業績後部署

樓市周三起全面撤辣，降低買家印花稅負擔，市場普遍認為出大招；金管局又暫停壓測，調高樓按成數上限，有關新招可刺激樓市成交？樓價可否反彈？財政預算案宣布撤辣後，地產股周三普遍先升後回順，部分地產股近期已預先炒作撤辣憧憬，地產股現階段仍可吼？百度 （09888） 第4季收入按年增5.7%，符合預期；經調整淨利77.55億元人民幣，按年增44.4%，好過預期。管理層說將繼續投入生成式AI及基礎模型，提高營運效率，並預料今年AI廣告工具將貢獻數十億元人民幣的營收增長，惟百度（BIDU.US）美股要跌8%。百度業績怎解讀？績後怎部署？紅蟻資本投資總監李澤銘（Alan）今早9時於《ET開市直擊》為你逐一拆解。

業績公布 香港物業 人工智能 百度集團—SW（09888） 樓價 地產 營收 成交 印花稅 香港金融管理局
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今日 08:40
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