【ET開市直擊】藥明系急漲CRO板塊點睇？日台股破頂可追入？

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北水新貴有炒作，獲納入深港通的藥明合聯 （02268） 抽升逾24%，同系藥明生物 （02269） 及藥明康德 （02359） 升約12%，是周一兩隻表現最佳藍籌。消息層面上，美國總統拜登上周簽署了行政命令，有機會限制基因公司在美國的活動，但同時減輕民主黨支持針對中國合約研發和製造企業的立法壓力。美國潛在制裁擔憂減弱，CRO板塊怎走？亞太區股市在晶片股帶動下，日本及台灣股市主要指數齊創新高，其中，日經平均指數首度突破40,000點關口。至於台灣加權指數在台積電破頂帶動下，升近2%，同樣創新高。日、台股齊破頂投資者仍可追入？博威環球證券金融首席分析師聶振邦（聶sir）今早9時於《ET開市直擊》陪你開市。
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