TOPick診症室丨銀屑病會傳染？患者要戒口？　醫生解構常見迷思及4大治療方法

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銀屑病是一種常見的慢性皮膚病，全港估計約有3萬人患病，患者飽受「身心之苦」，日常生活、工作、社交及心理健康大受影響。不少人在抗病路上或感無助，甚至提心吊膽過日子，到底與銀屑病共存的同時，又應如何做好自我管理？TOPick請來皮膚及性病科專科醫生何景文，拆解銀屑病的常見迷思，助患者走出誤區，並分享4大治療方法框架，有望讓患者重過正常生活。
全文：https://topick.hket.com/article/3644604
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