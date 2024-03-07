【ET開市直擊】京東業績有亮點繼續升？金價再破頂強勢未改？

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京東 （09618） 第4季營收及經調整淨利均勝預期，派末期息每股0.38美元，按年增加逾22%，管理層強調，未來目標是持續年度分紅。集團亦宣布新一輪回購計劃，未來3年回購額度達30億美元。京東股價在業績前偷步炒上，公布業績後在美股亦造好，業績有何亮點？股價走勢如何？美股回穩，3大指數在連跌兩日後回升。聯儲局主席鮑威爾在國會作證指，今年有望減息，不過在確信戰勝通脹前，不急於啟動減息周期。近日市場避險情緒升溫，金價連續4日創新高，帶動資金追捧黃金相關股份，金價持續破頂強勢未改？光大證券國際證券策略師伍禮賢（Kenny）今早9時於《ET開市直擊》為你逐一點評。
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