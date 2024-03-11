Sick問識答｜乳癌術後不一定需要化療？ 醫生拆解治療方法+治療藥物。

Sick問識答

患上乳癌，不少人以為必須要切去乳房，或者面臨痛苦的化療及電療，但原來治療方法可與癌症類型、程度等各方面判斷，不可一概而論。外科專科醫生周芷茵醫生接受訪問，就為大家拆解治療方法及治療藥物。