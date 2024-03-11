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財經Hot Talk｜日圓重回5.3算　未來Yen走勢關鍵事件有哪些？

日圓低水令港人通關後遊日本更為闊綽，不過市場預期日本貨幣政策轉向日子快來臨，當中關鍵事件又有哪些？

經濟數據表現 貨幣政策 負利率 日圓 日本 日本央行
財經Hot Talk
今日 18:02
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