【ET開市直擊】日股急挫現買入時機？光伏股、鋰電池股繼續升？

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日本上修第四季度GDP至增長0.4%，避免陷入技術性衰退。消息公布後日圓、日股齊波動，日元匯價上升，同時日經225指數最多跌逾1,000點，收市挫2.2%。有經濟學家早前預計，日本央行將在本月或4月取消負利率，並自2007年以來首次加息。日股回吐現買入時機抑或要留意轉勢風險？市傳內地電網可能接入更多新能源，加上摩根大通調高內地今年光伏安裝量預測21%，光伏股延續上周升勢，信義光能 （00968） 連升8天，周一收市升逾11%，是表現最佳藍籌，鋰電池相關股同日亦有追捧，相關板塊能否延續升勢？博威環球證券金融首席分析師聶振邦（聶sir）今早9時於《ET開市直擊》為你逐一盤點。
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