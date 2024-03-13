親子山遊｜領隊爸爸行山教女愛惜大自然　新手爸媽2大親子山遊小貼士

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領隊爸爸對行山的投入和認真，不自覺地感染到女兒探索自己的興趣。擁有27年的行山經驗的行山領隊戴緻賢（Johnny），年輕時熱衷於帶隊行山「爆林」。直至女兒出生，由行山領隊轉為山系爸爸，養成每周親子山遊的習慣。現年8歲的女兒綽怡，年紀輕輕已挑戰香港逾50座山嶺。他盼藉行山教女，教導女兒學懂與大自然相處。難得之事是親子山遊無意間開展了女兒對大自然的愛好。
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