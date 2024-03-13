新盤全面睇│日出康城SEASONS PLACE 鄰近港鐵站及商場 南橋開通 往返將南、Donki等更方便

新盤全面睇

要講到靜中帶旺，就不得不提將軍澳日出康城，該區再有全新期數發售，就是由會德豐發展的SEASONS PLACE，項目位處商場上蓋，享有完善配套設施及交通網絡。該區綠化面積有4成，6成為住宅單位未來發展潛力無限，交通配套越來越完善，大型商場相繼落成。區內設有大型購物商場The LOHAS 康城，雲集近150間店舖，包括超大型超市「FRESH新鮮生活」，可以在此購買生猛海鮮等新鮮食材，商場亦更設有溜冰場及影院，滿足日常購物娛樂需要。