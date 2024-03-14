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【ET開市直擊】友邦業績出爐怎部署 國泰急升後可跟進？

恒指上日高見17214點創今年新高，尾市回落，收跌11點，報17082點，成交額略縮減至1204億元。港股升穿萬七點後現整固，是否大漲小回走勢？能否上試更高水平？友邦  （01299）  公布全年業績。2023年新業務價值增長33%至40.3億美元，派末期息119.07港仙，增加5%，全年共派161.36港仙。績前股價連升數日，業績後走勢如何？昨午公布業績的國泰航空  （00293） 抽升，疫情後業績強力反彈，去年賺近98億港元，不單終止3年虧損，並且恢復派息。國泰急升後可跟進？紅蟻資本投資總監李澤銘今早9時於《ET開市直擊》為你評市論股。

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今日 08:40
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