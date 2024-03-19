【ET開市直擊】蘋果Google合作概念股可吼 英偉達GTC大會亮點

ET開市直擊

英偉達Nvidia（美：NVDA）周一在GTC （ GPU Technology Conference）大會宣布，推出新一代AI（人工智能）芯片和運行AI模型的軟件。英偉達股價曾升5.2%，高見924.05美元，收市僅升0.7%，收報884.55美元，成交581億美元。GTC大會結束後，英偉達盤後股價轉跌1.7%，報869.2美元。GTC大會有何亮點及機遇？人工智能（AI）發展大落後的蘋果（美：AAPL）及Google傳出合作。蘋果據報正與Google（美：GOOG）談判將Gemini人工智能模型嵌入iPhone，為AI功能提供支持。蘋果概念股可受惠？艾德金融董事陳政深（Ryan）今早9時於《ET開市直擊》為你評市論股。