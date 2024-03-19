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Sick問識答｜久咳不癒等於未病未好？醫生拆解2類咳嗽+成因
近期不少患感染呼吸道疾病，病後一直久咳不止，是否代表尚未病癒？呼吸系統專科醫生吳健聰醫生接受訪問，為大家拆解2大咳嗽類型及成因。
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Sick問識答｜久咳不癒等於未病未好？醫生拆解2類咳嗽+成因
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5:46
【Sick問識答】血糖高企恐誘「糖尿腎」？醫生拆解3大藥物風險+控制方法
Sick問識答
08:00
2024/03/18
【Sick問識答】血糖高企恐誘「糖尿腎」？醫生拆解3大藥物風險+控制方法
1:42
Sick問識答｜乳癌術後不一定需要化療？ 醫生拆解治療方法+治療藥物。
Sick問識答
12:09
2024/03/11
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1:27
【 Sick問識答】旅行前哮喘發作應中止行程？ 醫生拆解4大旅遊貼士
Sick問識答
08:00
2024/03/03
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Sick問識答｜腋下摸到腫塊等於患乳癌？醫生拆解4大高危症狀+謬誤
Sick問識答
08:00
2024/02/26
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1:19
【Sick問識答】旅行、聚會飲酒恐誘哮喘發作？醫生拆解過敏因素+警號
Sick問識答
08:00
2024/02/19
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1:10
【Sick問識答】胸部出現硬塊等同患癌？ 醫生拆解乳癌7大常見症狀
Sick問識答
08:00
2024/02/12
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2:22
【Sick問識答】冬春遊日恐有哮喘危機？ 醫生拆解旅行4大誘發因素
Sick問識答
08:00
2024/02/05
【Sick問識答】冬春遊日恐有哮喘危機？ 醫生拆解旅行4大誘發因素
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【Sick問識答】壓力大、少運動增乳癌風險？醫生拆解病發年齡+5大高危因素
Sick問識答
08:00
2024/01/29
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Sick問識答｜肺癌基因突變多 精準標靶治療 選擇多效果佳
Sick問識答
08:00
2024/01/22
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2:33
Sick問識答｜哮喘發作難以呼吸 醫生拆解2大因素+3大症狀
Sick問識答
08:00
2024/01/15
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