【ET開市直擊】小米、聯通業績後部署 日本加息股滙走勢分析 (歡迎觀眾問股)

×
直播中
港股上日一度失守16500點，恒指收報16529點，跌207點，成交額906億元。走勢上，恒指衝高至17200點後回落，考驗1月以來上升軌，後市有沒有力再上？ 小米 （01810） 公布全年業績，去年收入跌3.2%，經調整淨利潤增1.2倍勝預期，毛利率升至21.2%為年度新高。單計第四季，經調整利潤增逾2倍，連同收入均勝預期；中國聯通 （00762） 亦公布業績，去年收入升5%，純利增12%，派末期息13.36分，增23%，全年派息比率55%，增5個百分點；小米、聯通業績公布後該如何部署？美國聯儲局公布議息結果前夕，日本央行一如市場所料結束自2016年起推行了8年的負利率政策，昨宣布2007年以來首度加息，基準利率由負0.1厘調高到介乎0至0.1厘，並撤銷孳息曲線控制（YCC）政策，以及停止買入日股交易所買賣基金（ETF）和日本房地產信託基金（J-REITs）。日圓不升反跌，失守150兌每美元，日股則仍然強勢，未來走勢將如何發展？國農證券研究部投資經理方澤翹（Kelvin）今早9時於《ET開市直擊》為你評市論股。
今日 08:40
48:36
08:40 2024/03/19
45:08
08:40 2024/03/15
46:28
08:40 2024/03/14
43:44
08:40 2024/03/13
46:20
08:40 2024/03/12
42:49
08:40 2024/03/08
45:10
08:40 2024/03/07
57:06
08:40 2024/03/06
46:38
08:40 2024/03/05
42:27
08:40 2024/03/01
52:52
08:40 2024/02/29
44:59
08:40 2024/02/28
35:22
08:40 2024/02/27
47:15
08:40 2024/02/23
44:32
08:40 2024/02/22
44:42
08:40 2024/02/21
43:58
08:40 2024/02/20
39:22
08:40 2024/02/16
44:52
08:40 2024/02/15