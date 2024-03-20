將於3秒後播放下一段影片
取消 立即播放
直播經已結束 節目重温將稍後更新
直播即將開始 請稍等片刻
×
直播中
【iM會客室】恒指17000又失守 猜猜減三定減二？

其他股評時段:

00:10 今日市況
17:55 如何看待汽車板塊?
26:45 科技股往後該如何部署?
28:15 00700 騰訊控股
30:40 電訊板塊
32:00 觀眾Q&A環節
36:50 01883 中信國際電訊值不值撈低?
38:00 01024 快手
39:20 00148 建滔集團
41:22 03988 中國銀行
43:10 03888 金山軟件
44:50 09987 百勝中國

《香港經濟日報集團》免責聲明

本節目竭力提供準確而可靠的資訊，但不能保證絕對無誤；資訊如有錯漏而令閣下蒙受損失，《香港經濟日報集團》概不負責。同時，節目內容僅作參考，並不構成要約﹑招攬﹑邀請﹑誘使﹑任何形式之申述或訂立任何建議／推薦。投資涉及風險，閣下在作出投資決定時，務請運用個人獨立思考能力；如因節目內容／相關建議招致損失，概與《香港經濟日報集團》無關。談話內容純屬講者個人意見，並不代表《香港經濟日報集團》之立場。講者會有買賣。

 

【請將 iMoney智富雜誌 專頁設定為 "搶先看/See First"】 https://imoney.hket.com/

#免費下載《香港經濟日報》App: http://onelink.to/8svabv

#iMoney網站: imoneymag.com

#iM名家股市評論: https://inews.hket.com/sran013-5/iMTV+

#iMoney訂閱計劃: http://imoney.hket.com/im/subscription

港股 經濟 恒生指數 香港 香港經濟日報
iM會客室
今日 18:31
播放中
【iM會客室】恒指17000又失守 猜猜減三定減二？
iM會客室
今日 18:31
【iM會客室】恒指17000又失守 猜猜減三定減二？
55:11
【iM會客室】恒指17000轉勢關鍵 AI概念追落後有乜揀？
iM會客室
18:55 2024/03/13
【iM會客室】恒指17000轉勢關鍵 AI概念追落後有乜揀？
65:47
【iM會客室】港股力守上升軌 優質業績股尋寶
iM會客室
18:53 2024/03/06
【iM會客室】港股力守上升軌 優質業績股尋寶
56:36
【iM會客室】百天阻力關前 港股何去何從
iM會客室
18:55 2024/02/21
【iM會客室】百天阻力關前 港股何去何從
48:27
【iM會客室】龍年紅盤高收啟示 港美日資產配置攻略
iM會客室
19:30 2024/02/14
【iM會客室】龍年紅盤高收啟示 港美日資產配置攻略
45:15
【iM會客室】港股16000唔上唔落 龍年利是股登場
iM會客室
19:30 2024/02/07
【iM會客室】港股16000唔上唔落 龍年利是股登場
53:58
【iM會客室】PMI升港股仍欠起色 萬五關口是危還是機？
iM會客室
19:00 2024/01/31
【iM會客室】PMI升港股仍欠起色 萬五關口是危還是機？
42:34
【iM會客室】內地組合拳成效有幾勁？港股挑戰16000新部署
iM會客室
18:33 2024/01/24
【iM會客室】內地組合拳成效有幾勁？港股挑戰16000新部署
54:33
【iM會客室】港股大比例下跌 容易觸動急反彈
iM會客室
18:45 2024/01/17
【iM會客室】港股大比例下跌 容易觸動急反彈
62:32
【iM會客室】2024開局不順 50天綫成魔咒？
iM會客室
19:00 2024/01/03
【iM會客室】2024開局不順 50天綫成魔咒？
48:39
【iM會客室】展望2024投資主題 環球多元資產配置推介
iM會客室
06:50 2023/12/27
【iM會客室】展望2024投資主題 環球多元資產配置推介
59:22
【iM會客室】港股年底埋單 會否粉飾櫥窗？
iM會客室
19:15 2023/12/20
【iM會客室】港股年底埋單 會否粉飾櫥窗？
55:16
【iM會客室】港股12月能否尋底？物流手機及設備股逆流而上
iM會客室
18:49 2023/12/13
【iM會客室】港股12月能否尋底？物流手機及設備股逆流而上
62:20
【iM會客室】年底前欠上升動力 恒指恐下試16138
iM會客室
19:15 2023/12/06
【iM會客室】年底前欠上升動力 恒指恐下試16138
62:17
【iM會客室】港股頭肩底敗局 17000失守點部署？
iM會客室
19:30 2023/11/29
【iM會客室】港股頭肩底敗局 17000失守點部署？
53:23
【iM會客室】ATMJ光環不再 發掘強勢科技股新星
iM會客室
19:30 2023/11/22
【iM會客室】ATMJ光環不再 發掘強勢科技股新星
46:40
【iM會客室】港股喜見破18000關 科技股季績添動力？
iM會客室
19:00 2023/11/15
【iM會客室】港股喜見破18000關 科技股季績添動力？
48:23
【iM會客室】科技指數強勢持續？生科手機電車股新部署
iM會客室
15:30 2023/11/09
【iM會客室】科技指數強勢持續？生科手機電車股新部署
61:04
【iM會客室】業績期冇料到 港股17000調整未完？
iM會客室
19:30 2023/11/01
【iM會客室】業績期冇料到 港股17000調整未完？
47:25
【iM會客室】港股11月再試低位？ 增發國債施政報告撐市成效
iM會客室
19:30 2023/10/25
【iM會客室】港股11月再試低位？ 增發國債施政報告撐市成效