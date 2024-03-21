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【ET開市直擊】聯儲局議息結果怎解讀？騰訊績後部署策略

美國聯儲局議息後維持利率不變，符合市場預期，利率點陣圖顯示，今年底將累計減息3次，每次0.25厘，與去年12月的預測一致。議息結果出爐後，美股3大指數均創歷史新高。是次議息聲明及主席鮑威爾講話有何亮點？美股走勢會否繼續向好？港股方面，內地科網龍頭騰訊 （00700） 周三收市後公布上年第4季業績，經調整純利427億人民幣，按年增44%，略勝預期。不過，內地遊戲季度收入下降3%，集團預計其收入次季起開始有改善。另外，騰訊宣布加派末期息每股3.4港元，按年增41.7%，並計劃回購規模至少翻倍至千億。騰訊業績後怎部署？利達首席投資及ESG策略師黃耀宗（Andy）今早9時於《ET開市直擊》為你評市論股。

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