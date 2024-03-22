【ET開市直擊】中移動、中海油績後分析 美團放榜可憧憬？

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中移動 （00941） 去年純利按年升5%；末期股息每股2.4港元，按年升近9%。集團宣布3年內將派息比率逐步提升至75%以上，又稱公司派息「特別有良心」。同日公布業績的中海油 （00883） ，去年少賺12.6%，建議派末期息每股0.66港元，減少12%，全年實現油氣淨產量6.8億桶油當量，連續5年創新高，今年產量目標為7億至7.2億桶油當量。中移動、中海油業績有何亮點？績後怎部署？另一焦點股份美團 （03690） 亦即將放榜，綜合券商預測，美團去年第4季經調整溢利料介乎19.5億至約39億元人民幣。投資者關注美團外賣業務利潤率、到店業務競爭等最新業務指引。美團股價早前一直尋底，至2月迎來反彈，目前較年內低位已彈逾50%，放榜在即值得憧憬？中薇證券研究部執行董事黃偉豪（Ravi）今早9時於《ET開市直擊》陪你捕捉焦點業績股走勢。
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