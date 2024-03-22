濕疹共存｜心疼兩女患濕疹偕夫研發產品　前護士媽媽自救女兒盼助同路人

×
直播中
【兒童健康/濕疹/敏感/濕敏/小兒濕疹/食物敏感】為人父母不易，照顧有濕疹的小朋友，父母要花的心機就更多。Desmond和太太Ellen是3孩父母，其中大女兒和二女兒都患有濕疹，二女更試過有嚴重過敏反應，出現全身腫脹、呼吸困難等症狀。為了解救愛女脫離「濕疹地獄」，註冊護士出身的Ellen與老公一起鑽研開發濕疹護理用品，紀錄女兒們的濕疹過敏日常，最終成功幫助女兒改善濕疹，也意外殺出一條營商路，創立品牌「Amofia」，幫助抗濕疹的同路人。
全文即睇：https://topick.hket.com/article/3723444
今日 10:00
3:55
10:00 2024/03/17
3:40
10:00 2024/03/10
4:57
10:00 2024/03/03
3:31
10:00 2024/02/25
4:04
10:00 2024/02/18
3:00
10:00 2024/02/11
3:43
10:00 2024/02/04
3:00
10:00 2024/01/28
3:34
10:00 2024/01/21
3:45
10:00 2024/01/14
4:09
10:00 2024/01/07
4:00
10:00 2023/12/31
5:09
10:00 2023/12/24
3:27
10:00 2023/12/17
3:22
10:00 2023/12/10
4:35
10:00 2023/12/03
2:09
10:00 2023/11/26
4:25
10:00 2023/11/19
2:50
10:00 2023/11/12