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濕疹共存｜心疼兩女患濕疹偕夫研發產品　前護士媽媽自救女兒盼助同路人

【兒童健康/濕疹/敏感/濕敏/小兒濕疹/食物敏感】為人父母不易，照顧有濕疹的小朋友，父母要花的心機就更多。Desmond和太太Ellen是3孩父母，其中大女兒和二女兒都患有濕疹，二女更試過有嚴重過敏反應，出現全身腫脹、呼吸困難等症狀。為了解救愛女脫離「濕疹地獄」，註冊護士出身的Ellen與老公一起鑽研開發濕疹護理用品，紀錄女兒們的濕疹過敏日常，最終成功幫助女兒改善濕疹，也意外殺出一條營商路，創立品牌「Amofia」，幫助抗濕疹的同路人。

全文即睇：https://topick.hket.com/article/3723444

爸媽心聲 過敏 敏感 產品 護士 兒童健康 濕疹 護理
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