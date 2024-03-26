將於3秒後播放下一段影片
取消 立即播放
直播經已結束 節目重温將稍後更新
直播即將開始 請稍等片刻
×
直播中
【ET開市直擊】比亞迪績前可買入？前瞻內銀股業績

比亞迪 （01211） 即將公布業績，集團早在一月底時已經發布盈喜，預期去年全年純利最多升86.5%至310億人民幣，惟略遜市場普遍預期的315億人民幣，有大行亦指其第四季核心純利遜預期。比亞迪過去一個月累升12%，業績前股價在今年高位上落，績前值得買入博業績嗎？內銀股本周陸續公布業績，周一率先放榜的招商銀行 （03968） ，收入按年減少1.6%，但多賺6.2%；派息增加13.4%至1.972人民幣。高盛推算，四大國有內銀去年收入降幅介乎3.6%至9.2%，以建設銀行 （00939） 跌幅最顯著。內銀股業績前怎部署？光大證券國際環球市場及外匯策略師湯麗鴻（Kimmy）今早9時於《ET開市直擊》為你捕捉焦點股績前走勢。

大行報告 派息 純利 建設銀行（00939） 銀行 招商銀行（03968） 比亞迪股份－R（81211） 比亞迪股份（01211） 遜於預期 買入
ET開市直擊
今日 08:40
播放中
【ET開市直擊】比亞迪績前可買入？前瞻內銀股業績
ET開市直擊
今日 08:40
【ET開市直擊】比亞迪績前可買入？前瞻內銀股業績
47:05
【ET開市直擊】中移動、中海油績後分析 美團放榜可憧憬？
ET開市直擊
08:40 2024/03/22
【ET開市直擊】中移動、中海油績後分析 美團放榜可憧憬？
55:21
【ET開市直擊】聯儲局議息結果怎解讀？騰訊績後部署策略
ET開市直擊
08:40 2024/03/21
【ET開市直擊】聯儲局議息結果怎解讀？騰訊績後部署策略
42:48
【ET開市直擊】小米、聯通業績後部署 日本加息股滙走勢分析
ET開市直擊
08:40 2024/03/20
【ET開市直擊】小米、聯通業績後部署 日本加息股滙走勢分析
48:36
【ET開市直擊】蘋果Google合作概念股可吼 英偉達GTC大會亮點
ET開市直擊
08:40 2024/03/19
【ET開市直擊】蘋果Google合作概念股可吼 英偉達GTC大會亮點
45:08
【ET開市直擊】港股失萬七關抖氣再上？ 資源股強勢可伺機買？
ET開市直擊
08:40 2024/03/15
【ET開市直擊】港股失萬七關抖氣再上？ 資源股強勢可伺機買？
46:28
【ET開市直擊】友邦業績出爐怎部署 國泰急升後可跟進？
ET開市直擊
08:40 2024/03/14
【ET開市直擊】友邦業績出爐怎部署 國泰急升後可跟進？
43:44
【ET開市直擊】港股破萬七關下站望幾多？小米汽車上市續升？
ET開市直擊
08:40 2024/03/13
【ET開市直擊】港股破萬七關下站望幾多？小米汽車上市續升？
46:20
【ET開市直擊】日股急挫現買入時機？光伏股、鋰電池股繼續升？
ET開市直擊
08:40 2024/03/12
【ET開市直擊】日股急挫現買入時機？光伏股、鋰電池股繼續升？
42:49
【ET開市直擊】港股反覆萬六關可守穩？ 嗶哩嗶哩、港鐵績後策略
ET開市直擊
08:40 2024/03/08
【ET開市直擊】港股反覆萬六關可守穩？ 嗶哩嗶哩、港鐵績後策略
45:10
【ET開市直擊】京東業績有亮點繼續升？金價再破頂強勢未改？
ET開市直擊
08:40 2024/03/07
【ET開市直擊】京東業績有亮點繼續升？金價再破頂強勢未改？
57:06
【ET開市直擊】盤點兩會政策受惠板塊 京東績前部署
ET開市直擊
08:40 2024/03/06
【ET開市直擊】盤點兩會政策受惠板塊 京東績前部署
46:38
【ET開市直擊】藥明系急漲CRO板塊點睇？日台股破頂可追入？
ET開市直擊
08:40 2024/03/05
【ET開市直擊】藥明系急漲CRO板塊點睇？日台股破頂可追入？
42:27
【ET開市直擊】網易業績遜預期要捱沽？美國PCE出爐有冇啟示
ET開市直擊
08:40 2024/03/01
【ET開市直擊】網易業績遜預期要捱沽？美國PCE出爐有冇啟示
52:52
【ET開市直擊】樓市撤辣續利好地產股？百度業績後部署
ET開市直擊
08:40 2024/02/29
【ET開市直擊】樓市撤辣續利好地產股？百度業績後部署
44:59
【ET開市直擊】恒指下一站見咩位？兩會在即咩板塊可吼？
ET開市直擊
08:40 2024/02/28
【ET開市直擊】恒指下一站見咩位？兩會在即咩板塊可吼？
35:22
【ET開市直擊】前瞻美國PCE數據 理想虧轉盈投資前景點睇？
ET開市直擊
08:40 2024/02/27
【ET開市直擊】前瞻美國PCE數據 理想虧轉盈投資前景點睇？
47:15
【ET開市直擊】憧憬預算案撤辣地產股可吼？聯想績後部署
ET開市直擊
08:40 2024/02/23
【ET開市直擊】憧憬預算案撤辣地產股可吼？聯想績後部署
44:32
【ET開市直擊】NVDA盤後飆升業績怎解讀？滙控恒生績後部署
ET開市直擊
08:40 2024/02/22
【ET開市直擊】NVDA盤後飆升業績怎解讀？滙控恒生績後部署
44:42
【ET開市直擊】NVDA績前回落可吸納？LPR下調對後市啟示
ET開市直擊
08:40 2024/02/21
【ET開市直擊】NVDA績前回落可吸納？LPR下調對後市啟示