【ET開市直擊】比亞迪績前可買入？前瞻內銀股業績

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比亞迪 （01211） 即將公布業績，集團早在一月底時已經發布盈喜，預期去年全年純利最多升86.5%至310億人民幣，惟略遜市場普遍預期的315億人民幣，有大行亦指其第四季核心純利遜預期。比亞迪過去一個月累升12%，業績前股價在今年高位上落，績前值得買入博業績嗎？內銀股本周陸續公布業績，周一率先放榜的招商銀行 （03968） ，收入按年減少1.6%，但多賺6.2%；派息增加13.4%至1.972人民幣。高盛推算，四大國有內銀去年收入降幅介乎3.6%至9.2%，以建設銀行 （00939） 跌幅最顯著。內銀股業績前怎部署？光大證券國際環球市場及外匯策略師湯麗鴻（Kimmy）今早9時於《ET開市直擊》為你捕捉焦點股績前走勢。
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