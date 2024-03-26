復活節好去處 | 中港城車尾箱環保藝墟　集結本地創意美食文創藝術

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直播中
今次帶大家來到中港城車尾箱藝墟！
呢到除咗有好多藝術家參與，亦重點實行推廣環保；
仲有知名街頭藝術家GAS為之前係公眾招募嘅車輛進行車身藝術創作！
行到攰仲可以品嚐本地創意美食
而且仲有唔同活動同體驗班可以同小朋友一齊參與！
復活節長假期，記得去Chill吓享受吓喇！
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