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復活節好去處 | 中港城車尾箱環保藝墟　集結本地創意美食文創藝術

今次帶大家來到中港城車尾箱藝墟！
呢到除咗有好多藝術家參與，亦重點實行推廣環保；
仲有知名街頭藝術家GAS為之前係公眾招募嘅車輛進行車身藝術創作！
行到攰仲可以品嚐本地創意美食
而且仲有唔同活動同體驗班可以同小朋友一齊參與！
復活節長假期，記得去Chill吓享受吓喇！

好去處 美食 中港城 China Hong Kong City 復活節 文娛藝術
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今日 13:45
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復活節好去處 | 中港城車尾箱環保藝墟　集結本地創意美食文創藝術
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