新盤全面睇│港島南成新晉高級住宅區 Blue Coast用料頂級 吸高端客群

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港島南區以海景馳名、名校林立，而期待已久的大型商場，黃竹坑THE SOUTHSIDE亦已開始首階段試業，配合埋交通網絡，可以稱得上為優質生活兼配套俱備的高級住宅區。
黃竹坑上蓋有多個新盤供應，其中長實與港鐵合作發展的Blue Coast 即將推出，為港島南岸最新一期，項目分兩期，第一期Blue Coast合共提供642個單位，戶型介乎2房至4房。據發展商表示物業用料上盛，其中廚房更會採用德國名牌LEICHT廚櫃，單係廚櫃價值已由35萬元至60萬不等，而且更係全球首個採用該套廚櫃的住宅。
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