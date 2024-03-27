【ET開市直擊】撤菜鳥上市阿里巴巴點走？內銀股績前可吸納？

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阿里巴巴 （09988） 再次調整原有重組策略，決定撤回物流子公司菜鳥的香港上市申請，同時公布斥資約292億港元，收購少數股東持有的菜鳥股權。主席蔡崇信說現在IPO無法凸顯菜鳥的內在價值。如何解讀阿里巴巴叫停分拆？消息會否令股價進一步受壓？內銀股中率先放榜的招商銀行 （03968） 宣布增加派息，帶動股價周二升逾4%，為全日升幅最大藍籌。同業的工商銀行 （01398） 、農業銀行 （01288） 、中國銀行 （03988） 即日起將陸續公布業績，憧憬同行亦有增加派息政策，內銀股可否於業績前預先吸納？東亞銀行財富管理處投資策略師陳偉聰（Jason）今早9時於《ET開市直擊》拆解大市焦點板塊。
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