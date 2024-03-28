將於3秒後播放下一段影片
取消 立即播放
直播經已結束 節目重温將稍後更新
直播即將開始 請稍等片刻
×
直播中
【ET開市直擊】港股、美股第二季前瞻 其他資產配置策略

港股於期指結算日向下，恒指挫逾200點，收報16,392點，失守20天及100天綫。近日港股在1月以來上升軌徘徊，藍籌業績後股價表現參差，加上人民幣滙價走弱，這些因素將如何影響第二季港股走勢？美股方面，道指和標指周三結束三日跌勢，其中標指再創新高，並或將創2019年以來表現最好第一季，季內暫升10%。美國經濟強韌，加上科企增長理想，美股3大指數連番創新高，展望6月不止美國聯儲局，歐洲、英國央行均有望啟動減息，美股第二季仍是首選股票市場？其他資產如債券、商品、虛擬貨幣等又怎配置？利達首席投資及ESG策略師黃耀宗（Andy）今早9時於《ET開市直擊》為你前瞻港股、美股第二季表現。

虛擬貨幣 商品 債券 指數 減息 歐洲 英國 美國聯儲局 道瓊斯工業平均指數 標準普爾500指數
ET開市直擊
今日 08:40
播放中
【ET開市直擊】港股、美股第二季前瞻 其他資產配置策略
ET開市直擊
今日 08:40
【ET開市直擊】港股、美股第二季前瞻 其他資產配置策略
53:05
【ET開市直擊】撤菜鳥上市阿里巴巴點走？內銀股績前可吸納？
ET開市直擊
08:40 2024/03/27
【ET開市直擊】撤菜鳥上市阿里巴巴點走？內銀股績前可吸納？
46:37
【ET開市直擊】比亞迪績前可買入？前瞻內銀股業績
ET開市直擊
08:40 2024/03/26
【ET開市直擊】比亞迪績前可買入？前瞻內銀股業績
47:05
【ET開市直擊】中移動、中海油績後分析 美團放榜可憧憬？
ET開市直擊
08:40 2024/03/22
【ET開市直擊】中移動、中海油績後分析 美團放榜可憧憬？
55:21
【ET開市直擊】聯儲局議息結果怎解讀？騰訊績後部署策略
ET開市直擊
08:40 2024/03/21
【ET開市直擊】聯儲局議息結果怎解讀？騰訊績後部署策略
42:48
【ET開市直擊】小米、聯通業績後部署 日本加息股滙走勢分析
ET開市直擊
08:40 2024/03/20
【ET開市直擊】小米、聯通業績後部署 日本加息股滙走勢分析
48:36
【ET開市直擊】蘋果Google合作概念股可吼 英偉達GTC大會亮點
ET開市直擊
08:40 2024/03/19
【ET開市直擊】蘋果Google合作概念股可吼 英偉達GTC大會亮點
45:08
【ET開市直擊】港股失萬七關抖氣再上？ 資源股強勢可伺機買？
ET開市直擊
08:40 2024/03/15
【ET開市直擊】港股失萬七關抖氣再上？ 資源股強勢可伺機買？
46:28
【ET開市直擊】友邦業績出爐怎部署 國泰急升後可跟進？
ET開市直擊
08:40 2024/03/14
【ET開市直擊】友邦業績出爐怎部署 國泰急升後可跟進？
43:44
【ET開市直擊】港股破萬七關下站望幾多？小米汽車上市續升？
ET開市直擊
08:40 2024/03/13
【ET開市直擊】港股破萬七關下站望幾多？小米汽車上市續升？
46:20
【ET開市直擊】日股急挫現買入時機？光伏股、鋰電池股繼續升？
ET開市直擊
08:40 2024/03/12
【ET開市直擊】日股急挫現買入時機？光伏股、鋰電池股繼續升？
42:49
【ET開市直擊】港股反覆萬六關可守穩？ 嗶哩嗶哩、港鐵績後策略
ET開市直擊
08:40 2024/03/08
【ET開市直擊】港股反覆萬六關可守穩？ 嗶哩嗶哩、港鐵績後策略
45:10
【ET開市直擊】京東業績有亮點繼續升？金價再破頂強勢未改？
ET開市直擊
08:40 2024/03/07
【ET開市直擊】京東業績有亮點繼續升？金價再破頂強勢未改？
57:06
【ET開市直擊】盤點兩會政策受惠板塊 京東績前部署
ET開市直擊
08:40 2024/03/06
【ET開市直擊】盤點兩會政策受惠板塊 京東績前部署
46:38
【ET開市直擊】藥明系急漲CRO板塊點睇？日台股破頂可追入？
ET開市直擊
08:40 2024/03/05
【ET開市直擊】藥明系急漲CRO板塊點睇？日台股破頂可追入？
42:27
【ET開市直擊】網易業績遜預期要捱沽？美國PCE出爐有冇啟示
ET開市直擊
08:40 2024/03/01
【ET開市直擊】網易業績遜預期要捱沽？美國PCE出爐有冇啟示
52:52
【ET開市直擊】樓市撤辣續利好地產股？百度業績後部署
ET開市直擊
08:40 2024/02/29
【ET開市直擊】樓市撤辣續利好地產股？百度業績後部署
44:59
【ET開市直擊】恒指下一站見咩位？兩會在即咩板塊可吼？
ET開市直擊
08:40 2024/02/28
【ET開市直擊】恒指下一站見咩位？兩會在即咩板塊可吼？
35:22
【ET開市直擊】前瞻美國PCE數據 理想虧轉盈投資前景點睇？
ET開市直擊
08:40 2024/02/27
【ET開市直擊】前瞻美國PCE數據 理想虧轉盈投資前景點睇？
47:15
【ET開市直擊】憧憬預算案撤辣地產股可吼？聯想績後部署
ET開市直擊
08:40 2024/02/23
【ET開市直擊】憧憬預算案撤辣地產股可吼？聯想績後部署