【ET開市直擊】港股、美股第二季前瞻 其他資產配置策略

ET開市直擊

港股於期指結算日向下，恒指挫逾200點，收報16,392點，失守20天及100天綫。近日港股在1月以來上升軌徘徊，藍籌業績後股價表現參差，加上人民幣滙價走弱，這些因素將如何影響第二季港股走勢？美股方面，道指和標指周三結束三日跌勢，其中標指再創新高，並或將創2019年以來表現最好第一季，季內暫升10%。美國經濟強韌，加上科企增長理想，美股3大指數連番創新高，展望6月不止美國聯儲局，歐洲、英國央行均有望啟動減息，美股第二季仍是首選股票市場？其他資產如債券、商品、虛擬貨幣等又怎配置？利達首席投資及ESG策略師黃耀宗（Andy）今早9時於《ET開市直擊》為你前瞻港股、美股第二季表現。