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校長專訪︱9A狀元曾患重病同窗不離不棄　聖若瑟新校長用餘生報答母校：付出每分每秒

「一日St.Jo仔，一世St.Jo仔！」這句說話出自下學年聖若瑟書院新校長、現任副校長郭迪民身上。郭副校道出這句話時無比自豪，全因他是不折不扣的St. Jo仔，由聖若瑟小學升讀聖若瑟書院。1998年，他會考奪得9A佳績，高考後入讀港大土木工程系，畢業後在一家工程公司擔任顧問工作。一次偶然機會下，他看見母校招聘數學老師廣告，毛遂自薦執起教鞭。他坦言畢業多年仍放不下母校，如今決定迎難而上肩負校長一職，全因想報答母校的恩情。

全文：https://topick.hket.com/article/3727304

校長訪問 中西區 聖若瑟書院
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