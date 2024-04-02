將於3秒後播放下一段影片
取消 立即播放
直播經已結束 節目重温將稍後更新
直播即將開始 請稍等片刻
×
直播中
【ET開市直擊】美股、港股第二季走勢 小米汽車熱賣前景如何？

港股於3月最後一個交易日在新經濟股帶動下反彈，恒指收報16,541點。總結第1季，恒指累挫505點，連跌4個季度；美股第一季則顯著造好，標指升近一成，是五年來表現最好的第一季，納指升9%，3大指數上季均創歷史新高，市場預期6月或將啟動減息，美股、港股第二季怎走？小米 （01810） 上周發布旗下首款電動車SU7，入門版售價21.59萬元人民幣，董事長雷軍公布售價後直言是在「虧錢賣」。小米App顯示SU7交付時間延長，部分訂單已排到約半年後。市場明顯受落，小米ADR股價造好。小米未來營運前景如何？富途證券高級策略師譚智樂（Arnold）今早9時於《ET開市直擊》為你前瞻港股、美股第二季走勢。

電動車 汽車 雷軍 小米集團－WR（81810） 小米集團－W（01810） 小米 標準普爾500指數 納斯達克綜合指數 減息 新經濟股
ET開市直擊
今日 08:40
播放中
【ET開市直擊】美股、港股第二季走勢 小米汽車熱賣前景如何？
ET開市直擊
今日 08:40
【ET開市直擊】美股、港股第二季走勢 小米汽車熱賣前景如何？
50:19
【ET開市直擊】港股、美股第二季前瞻 其他資產配置策略
ET開市直擊
08:40 2024/03/28
【ET開市直擊】港股、美股第二季前瞻 其他資產配置策略
53:05
【ET開市直擊】撤菜鳥上市阿里巴巴點走？內銀股績前可吸納？
ET開市直擊
08:40 2024/03/27
【ET開市直擊】撤菜鳥上市阿里巴巴點走？內銀股績前可吸納？
46:37
【ET開市直擊】比亞迪績前可買入？前瞻內銀股業績
ET開市直擊
08:40 2024/03/26
【ET開市直擊】比亞迪績前可買入？前瞻內銀股業績
47:05
【ET開市直擊】中移動、中海油績後分析 美團放榜可憧憬？
ET開市直擊
08:40 2024/03/22
【ET開市直擊】中移動、中海油績後分析 美團放榜可憧憬？
55:21
【ET開市直擊】聯儲局議息結果怎解讀？騰訊績後部署策略
ET開市直擊
08:40 2024/03/21
【ET開市直擊】聯儲局議息結果怎解讀？騰訊績後部署策略
42:48
【ET開市直擊】小米、聯通業績後部署 日本加息股滙走勢分析
ET開市直擊
08:40 2024/03/20
【ET開市直擊】小米、聯通業績後部署 日本加息股滙走勢分析
48:36
【ET開市直擊】蘋果Google合作概念股可吼 英偉達GTC大會亮點
ET開市直擊
08:40 2024/03/19
【ET開市直擊】蘋果Google合作概念股可吼 英偉達GTC大會亮點
45:08
【ET開市直擊】港股失萬七關抖氣再上？ 資源股強勢可伺機買？
ET開市直擊
08:40 2024/03/15
【ET開市直擊】港股失萬七關抖氣再上？ 資源股強勢可伺機買？
46:28
【ET開市直擊】友邦業績出爐怎部署 國泰急升後可跟進？
ET開市直擊
08:40 2024/03/14
【ET開市直擊】友邦業績出爐怎部署 國泰急升後可跟進？
43:44
【ET開市直擊】港股破萬七關下站望幾多？小米汽車上市續升？
ET開市直擊
08:40 2024/03/13
【ET開市直擊】港股破萬七關下站望幾多？小米汽車上市續升？
46:20
【ET開市直擊】日股急挫現買入時機？光伏股、鋰電池股繼續升？
ET開市直擊
08:40 2024/03/12
【ET開市直擊】日股急挫現買入時機？光伏股、鋰電池股繼續升？
42:49
【ET開市直擊】港股反覆萬六關可守穩？ 嗶哩嗶哩、港鐵績後策略
ET開市直擊
08:40 2024/03/08
【ET開市直擊】港股反覆萬六關可守穩？ 嗶哩嗶哩、港鐵績後策略
45:10
【ET開市直擊】京東業績有亮點繼續升？金價再破頂強勢未改？
ET開市直擊
08:40 2024/03/07
【ET開市直擊】京東業績有亮點繼續升？金價再破頂強勢未改？
57:06
【ET開市直擊】盤點兩會政策受惠板塊 京東績前部署
ET開市直擊
08:40 2024/03/06
【ET開市直擊】盤點兩會政策受惠板塊 京東績前部署
46:38
【ET開市直擊】藥明系急漲CRO板塊點睇？日台股破頂可追入？
ET開市直擊
08:40 2024/03/05
【ET開市直擊】藥明系急漲CRO板塊點睇？日台股破頂可追入？
42:27
【ET開市直擊】網易業績遜預期要捱沽？美國PCE出爐有冇啟示
ET開市直擊
08:40 2024/03/01
【ET開市直擊】網易業績遜預期要捱沽？美國PCE出爐有冇啟示
52:52
【ET開市直擊】樓市撤辣續利好地產股？百度業績後部署
ET開市直擊
08:40 2024/02/29
【ET開市直擊】樓市撤辣續利好地產股？百度業績後部署
44:59
【ET開市直擊】恒指下一站見咩位？兩會在即咩板塊可吼？
ET開市直擊
08:40 2024/02/28
【ET開市直擊】恒指下一站見咩位？兩會在即咩板塊可吼？
35:22
【ET開市直擊】前瞻美國PCE數據 理想虧轉盈投資前景點睇？
ET開市直擊
08:40 2024/02/27
【ET開市直擊】前瞻美國PCE數據 理想虧轉盈投資前景點睇？