【ET開市直擊】美股、港股第二季走勢 小米汽車熱賣前景如何？

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港股於3月最後一個交易日在新經濟股帶動下反彈，恒指收報16,541點。總結第1季，恒指累挫505點，連跌4個季度；美股第一季則顯著造好，標指升近一成，是五年來表現最好的第一季，納指升9%，3大指數上季均創歷史新高，市場預期6月或將啟動減息，美股、港股第二季怎走？小米 （01810） 上周發布旗下首款電動車SU7，入門版售價21.59萬元人民幣，董事長雷軍公布售價後直言是在「虧錢賣」。小米App顯示SU7交付時間延長，部分訂單已排到約半年後。市場明顯受落，小米ADR股價造好。小米未來營運前景如何？富途證券高級策略師譚智樂（Arnold）今早9時於《ET開市直擊》為你前瞻港股、美股第二季走勢。
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