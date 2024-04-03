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【ET開市直擊】銀行股造好值得買入？黃金再創新高怎部署？

中銀香港 （02388） 在復活節假期前公布亮眼成績，集團去年多賺26%，末期息亦大增25%，有大行隨即上調中銀今年盈利及股息預測，刺激股價周二升逾9%，成為表現最佳藍籌。其他銀行股今年至今股價亦普遍造好，建設銀行 （00939） 、工商銀行 （01398） 、農業銀行 （01288） 周二分別再升逾2%，銀行股現水平仍然值得買入？投資者可否進一步憧憬財息兼收？黃金價格再創新高，黃金概念股及黃金ETF周二繼續造好。地緣政局持續緊張，伊朗誓言要對以色列空襲伊朗駐大馬士革大使館大院報復，資金流入黃金避險，黃金再創新高怎部署？凱基亞洲投資策略部主管溫傑（比比）今早9時於《ET開市直擊》陪你開市。

復活節 以色列 買入 伊朗 ETF 黃金 金價 概念 中銀 建設銀行（00939）
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