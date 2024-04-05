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【ET開市直擊】中美吹暖風利好港股？車企再掀價格戰點部署？

恒指周三開市低開4點後，已見全日高位，午後跌幅擴大，最終挫206點，收報16,725點。日前中美元首通話後，美國財長耶倫周四展開訪華行程，將與總理李強等高層官員會面。耶倫出發前表明，將與中方官員討論產能過剩問題，但重申中美經濟不脫鈎。中美關係可望出現小陽春？是次會面可否利好港股氣氛？Tesla（TSLA.US）首季交付遠遜預期，拖累中資電動車股周三捱沽。新能源車企近日公布3月數據，受惠春節後減價，銷量均出現按年及按月升幅，首季而言僅蔚來 （09866） 錄按年下跌。同時，小米 （01810） 正式殺入車市，以較預期低的定價推出新車，而內地車企日前亦紛紛宣布新的優惠政策，再度掀起新能源車價格戰，車股怎部署？中薇證券研究部執行董事黃偉豪（Ravi）今早9時於《ET開市直擊》陪你開市。

特斯拉（Tesla，美：TSLA） 小米 Tesla 新能源 電動車 小米集團－WR（81810） 小米集團－W（01810） 蔚來－SW（09866） 汽車 耶倫
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