【開市追揸沽】減息憧憬降溫點部署？焦點科技股應對策略

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港股清明節假後復市反覆，恒指上周五高開62點後轉跌，午後收復部份失地，全日微跌1點，收16,723點，全周計累升182點。美股方面，美國就業數據強勁，加上接連有多名聯儲局官員為短期減息憧憬降溫，市場預期聯儲局將推遲減息，美股由高開回落，總結上周3大指數跌幅介乎0.8%至2.3%。減息預期降溫下美股、港股怎部署？本港科技股上周五個別發展，重啟回購的美團 （03690） 升逾1%；連日回購的騰訊 （00700） ，未見受大股東Prosus減持影響，股價微升不足1%；發布SU7電動車的小米 （01810） 大升後近日見回落，焦點科技股有何應對策略？獨立股評人唐牛今早9時於《開市追揸沽》陪你評市論股。
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