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【ET開市直擊】電力股熱炒升勢可持續？貴金屬股受追捧可追入？

電力股周一大幅跑贏大市，華能國電 （00902） 大升逾一成，上試5元關口；華電國際 （01071） 急彈逾7%，挑戰52周高位。中電聯預測，2024年夏季耗電高峰期間，或是近年全國電力供需最緊張的時間點，預計屆時電力供需格局將對市場化交易電價提供支撐。電力股熱炒升勢可否持續？該板塊是否能同時受惠「中特估」概念？全球多間央行吸納實金，加上地緣衝突緊張，現貨金繼續創下紀錄新高，期銀也升至3年高位。貴金屬股周一亦應聲向上，其中中國白銀 （00815） 炒高一倍，金礦相關股份已累計不少升幅，現水平是否仍然值得買入？博威環球證券金融首席分析師聶振邦（聶sir）今早9時於《ET開市直擊》為你盤點大市焦點板塊走勢。

黃金股 中國白銀集團（00815） 華電國際電力股份（01071） 華能國際電力股份（00902） 電力股 電力 中特估 新能源 買入 概念
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【ET開市直擊】電力股熱炒升勢可持續？貴金屬股受追捧可追入？
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