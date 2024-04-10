【ET開市直擊】網易暴雪傳復合可部署？ 濠賭股迎五一可憧憬？（歡迎觀眾問股）

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有傳網易（09999）與美國暴雪娛樂將重新合作，暴雪將會宣布重新推出中國專用伺服器，而網易則會公布重新負責國服的營運，不過暴雪國服或最快要等今年夏季才重新上綫。網易周二上升逾4%，是次合作能否進一步帶動股價造好？中信里昂上調今年澳門賭收預測，但輕微下調賭股EBITDA預測，澳門賭股周二個別發展，惟早前一直大幅落後的澳博（00880）及新濠國際（00200）分別急升逾一成及6%，跑贏藍籌賭股銀娛（00027）及金沙（01928）。距離內地「五一黃金周」不足一個月，可否於假期前部署濠賭股？大華繼顯（香港）研究部策略師楊韻銳（Curtis）今早9時於《ET開市直擊》陪你開市。
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