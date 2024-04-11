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【ET開市直擊】美國通脹超預期怎部署？ 阿里急彈馬雲發聲見效？

美國3月CPI按年升幅加速至3.5%，高於預期的3.4%；扣除食品和能源價格的核心CPI維持在3.8%，同樣高於預期。通脹數據出爐後，高盛率先推遲今年首次減息時間表，市場對聯儲局6月啟動減息的預期大幅降溫。美國國債孳息率飆升，拖累美股顯著下跌，3大指數曾跌逾1%，美股短期繼續回調？阿里巴巴 （09988） 創辦人馬雲發千字文，分享對阿里改革和前景看法，指高度肯定新管理層的變革勇氣，認為阿里已重回健康增長軌道，並表示支持繼續改革。馬雲退休5年，突然發聲為集團打氣，對正處於困局的阿里有何幫助？阿里周三急彈近5%，股價有動力再衝上？利達首席投資及ESG策略師黃耀宗（Andy）今早9時於《ET開市直擊》為你評市論股。

阿里巴巴 馬雲 退休 阿里巴巴－SW（09988） 經濟數據表現 減息 美國聯儲局 美國 通脹 CPI
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