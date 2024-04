姜濤誕2024｜姜濤4.30生日慶典打卡場景全面睇

專題影片

「姜濤灣」再現!姜濤香港後援會即日起至5月1日,於尖沙咀The ONE和銅鑼灣皇室堡舉辦「Keung To 430 Shine On Stage」及「Keung To 430浪『濤』之旅」生日慶典打卡場景,並設有期間限定店等,慶祝姜濤25歲生日,各位姜糖同小朋友把握時間去打卡喇!